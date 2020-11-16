Жестокое обращение с животным: во время пьянки мужчина задушил кота

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Полиция информировала, что в Шяуляйском районе во время пьянки мужчина задушил кота.
15 ноября, в 19.00 ч. в Шяуляйском районе, в дер. Пакапе, во время пьянки с виду знакомый мужчина задушил кота и удалился.
Ведется расследование.
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