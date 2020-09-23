Жестокое обращение с животным: в Шяуляй мужчина повесил свою собаку

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В Шяуляй мужчина повесил свою собаку, а затем закопал ее, сообщает полиция.
22 сентября, в 9 ч. поступило сообщение о том, что в Шяуляйском районе, в дер. Вилкуряй, мужчина (1968 г.р.), повесил собаку, а потом закопал ее.
Начато расследование по факту жестокого обращения с животным.
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