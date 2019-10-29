27 октября, в период с 16.00 до 21.30 ч., в Шяуляй, в доме, мужчина (1980 г.р.) деревянной палкой и проводами бил своих пасынков 2009 и 2006 г.р.
Пострадавшим назначено амбулаторное лечение.
Подозреваемый задержан.
Ведется расследование.
Жестокое насилие в Шяуляй: мужчина палкой и проводом бил 10- и 13-летнего пасынков (1)
Полиция сообщила, что в Шяуляй были избиты двое детей....
Трагическое ДТП: бежавший с места ДТП водитель не был арестован, поскольку сдался полиции (1)
В минувшие выходные, как подозревают нетрезвый...
Убийство в Паневежисе: в квартире обнаружено тело мужчины
Департамент полиции информирует, что в Паневежисе, в...
Ночью в Вильнюсе полиция ловила любителей скорости: большинство нарушителей водили BMW попался и известный спортсмен (6)
Поздно вечером в субботу сотрудники дорожной полиции...
По дороге в Литву пропал водитель из Юрбаркаса с автотралом (22)
Близкие с 24 октября не могут связаться с 43-летним...
TOP новостей
Науседа ответил Лукашенко по поводу военных США: Литва не стремится запугать соседей (44)
Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что военные...
Половину территории LRT могут продать и построить многоквартирные дома (8)
Половину участка по адресу С.Конарскё, 49, могут продать,...
Сырая осень уходить не собирается: прогнозируют и мокрый снег
Во вторник днем на востоке Литвы прогнозируют погоду,...
Выясняются масштабы трагедии в Алитусе: большой удар пришелся по сельскому хозяйству (49)
Понемногу выясняются настоящие масштабы последствий...
Жители возмущены: полосы сузили так, что два автомобиля едва могут разъехаться (13)
Жители обычно рады тому, что на улицах обновляют...