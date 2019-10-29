Полиция сообщила, что в Шяуляй были избиты двое детей. По предварительным данным, мужчина бил детей деревянной палкой и проводами.
Smurtas prieš vaikus - asociatyvi nuotr.
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27 октября, в период с 16.00 до 21.30 ч., в Шяуляй, в доме, мужчина (1980 г.р.) деревянной палкой и проводами бил своих пасынков 2009 и 2006 г.р.

Пострадавшим назначено амбулаторное лечение.

Подозреваемый задержан.

Ведется расследование.

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