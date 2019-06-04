"Новости" канала LNK сообщают, что драка произошла в сельской местности, на выгоне, затем ее участники перебрались в другое место. Местные жители пытались разогнать драчунов, однако в процессе пострадали и они..
Шокирующие кадры сняла местная жительница, она фотографировала не только улики, автомобили, но и саму драку. На одном видео слышен крик женщины: "Только попробуй выстрелить". Выяснилось, что женщина пыталась собрать больше улик и передать их полиции, чтобы в деревне как можно скорее наступила спокойная жизнь.
"Во время драки не смотрели - мужчина ты или женщина, ребенок, совершеннолетний или старик. Били и все", - рассказала женщина, по словам которой, пострадало много людей.
Выяснилось, что молодежь из деревни Смильгяй приезжала в выходные в Поцюнай драться дважды.
Местная жительница рассказала, что в субботу, когда участники драки пользовались и пневматическим оружием, драчуны обещали больше не возвращаться и извинились. Но это было ложью. По словам женщины, через час их приехало еще больше, около 20 человек.
Журналисты LNK сообщили, что во время драки пострадали и те, кто никак не был связан с конфликтующими сторонами. Выяснилось, что пострадал и человек, который пришел на поле, чтобы перевязать коров. Озверевшая молодежь напала и на женщину, которая звонила в полицию.
Полиция выявила 25 участников драки. Трое пострадавших были госпитализированы, среди них и несовершеннолетний. У них диагностировали ушибы головы, сотрясение мозга, а у одного ранение в области груди.
По предварительным данным, драчуны из Паневежского района не пострадали, однако повреждены 4 их автомобиля.
"Причина конфликта – неясна, но есть данные о том, что молодежь из Поцюнай недавно ездила "на разборки" в Смильгяй", - сказала представитель Шяуляйской полиции Гайлуте Смагрюнене.
По данным LNK, участники "войны" - люди разного возраста - от несовершеннолетних до 30-летних.
Полиция допрашивает участников драки, задержанных пока нет.
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