Вильнюсская полиция сообщает, что женщина пропала 20 сентября, в промежутке между 20 и 22 ч. Она ездила на автомобиле Toyota Prius, регистрационный номер JJG 737.
Усиленные наряды полиции из Вильнюса, Шальчининкай и Паневежиса всю ночь искали пропавшую женщину. В поисках участвовали и сотрудники латвийской полиции - из Елгавы и Бауске. На поиски вылетал вертолет Службы охраны госграницы.
Полиция информировала, что 21 сентября, в 9.44 ч., автомобиль пропавшей женщины был остановлен в Шяуляйском округе, в Йонишкском районе. По имеющимся данным женщина, A.M. возвращалась из Латвии, куда возила клиента.
В ходе первичного осмотра на теле женщины следов насилия не обнаружили. Автомобиль также не поврежден. Полиция продолжает расследование, чтобы выяснить все обстоятельства, связанные с объявлением женщины в розыск.
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