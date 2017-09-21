Вильнюсская полиция сообщает, что женщина пропала 20 сентября, в промежутке между 20 и 22 ч. Она ездила на автомобиле Toyota Prius, регистрационный номер JJG 737.

Усиленные наряды полиции из Вильнюса, Шальчининкай и Паневежиса всю ночь искали пропавшую женщину. В поисках участвовали и сотрудники латвийской полиции - из Елгавы и Бауске. На поиски вылетал вертолет Службы охраны госграницы.

Полиция информировала, что 21 сентября, в 9.44 ч., автомобиль пропавшей женщины был остановлен в Шяуляйском округе, в Йонишкском районе. По имеющимся данным женщина, A.M. возвращалась из Латвии, куда возила клиента.

В ходе первичного осмотра на теле женщины следов насилия не обнаружили. Автомобиль также не поврежден. Полиция продолжает расследование, чтобы выяснить все обстоятельства, связанные с объявлением женщины в розыск.