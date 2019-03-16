13 марта 21,30. дома женщина, род. в 1973 году, жестоко обращалась со своим подопечным 2003 года рождения. Пострадавший из-за причиненной физической боли в медицинские учреждения не обращался.

Ребенок временно размещен детском доме.

Женщину не опросили.