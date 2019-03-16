13 марта 21,30. дома женщина, род. в 1973 году, жестоко обращалась со своим подопечным 2003 года рождения. Пострадавший из-за причиненной физической боли в медицинские учреждения не обращался.
Ребенок временно размещен детском доме.
Женщину не опросили.
Женщина в Шяуляйском районе подозревается в жестоком обращении с несовершеннолетним опекаемым ребенком (2)
В Шяуляйском районе женщина жестоко обращалась с...
Полиция ищет женщину, замеченную на камерах: она должна знать, куда пропали духи (4)
Полиция Каунаса пытаются выяснить, кто не заплатил за...
Ночной рейд в Вильнюсе: попались нетрезвые женщины (3)
В ходе полицейского рейда в Вильнюсе с пятницы на...
В Вильнюсе в горящей квартире был заточен мужчина (2)
В Вильнюсе пожарные-спасатели спешили по вызову - в...
В Мажейкском районе полиция разыскивает пропавшую без вести девушку (5)
В Мажейкском районе полиция разыскивает пропавшую без...
TOP новостей
Украинский православный военный капеллан: "То, что Литва пережила в 1991 году, мы переживаем сейчас" "Верю, что религиозная свобода наступит и в России" (295)
Церковь, которая не со своим народом, обречена на...
Перевозчики: одни спешат уехать из Великобритании, другие - эмигрировать до "Брекзита" (5)
Предприниматели, предоставляющие услуги перевозок...
Пятилетие референдума в Крыму. Что потеряла Россия, захватив полуостров? (193)
Пять лет назад, 16 марта 2014 года, в Крыму состоялся...
Премьер Литвы: латыши нам не братья, а конкуренты (10)
Латыши и литовцы — не братья, а конкуренты, заявил на...
Ночной рейд в Вильнюсе: попались нетрезвые женщины (3)
В ходе полицейского рейда в Вильнюсе с пятницы на...