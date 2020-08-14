13 августа, в 8.20 ч. появилось сообщение о том, что в период с 11 мая по 31 июля женщина (1975 г.р.) после общения по эл. почте и телефону с людьми, которые назвались представителями зарубежных брокерских компаний "инвестировала" в криптовалюты и торговлю ими больше 73 000 евро.
Были собраны материалы по факту мошенничества. Ведется расследование.
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