Дэнни Эмсли и его невеста Клэр поженились 17 августа. Свадьба проходила в спа-отеле недалеко от города Уэтерби на севере страны. На празднике присутствовали 80 родных и друзей пары.
В 23:30 Дэнни поднялся в номер для молодоженов, а Клэр еще оставалась на вечеринке. Через час она зашла его проведать и снова вернулась к гостям, в то время жених еще был жив. Когда женщина вошла в номер в 1:30, то обнаружила, что ее муж скоропостижно скончался. Она выбежала из комнаты и начала звать на помощь. Дверь в номере захлопнулась, гостям пришлось выбивать ее. Они вызвали экстренные службы, но Дэнни не удалось спасти.
Погибшему было 37 лет. Друзья семьи говорят, что мужчина был здоров. Полиция не рассматривает его смерть как подозрительную. 35-летняя вдова написала на своей странице в Facebook, что не представляет, как будет жить без любимого мужа.
В августе сообщалось о невесте в Китае, которая умерла прямо во время свадебной церемонии. Женщина болела лейкозом, свадьба проходила в больнице. На Филиппинах девушка «вышла замуж» за мертвого возлюбленного, который был убит незадолго до мероприятия. Девушка пришла на его похороны в подвенечном платье, произнесла над телом клятвы верности, одно кольцо надела себе на палец, а второе положила на руку «жениха».
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