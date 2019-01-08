В октябре прошлого года в Паланге было обнаружено тело 23-летнего мужчины. В деле трое обвиняемых. Двое из них обвиняются в нанесении физической боли и в причинении незначительного ущерба здоровью, а также в сокрытии преступления, третьего будут судить за убийство и нанесение физической боли, за причинение незначительного ущерба здоровью.
© Vakarinės Palangos nuotr.

Прокурор Клайпедской окружной прокуратуры Юрий Петухов передал дело в Клайпедский окружной суд.

В ходе расследования выяснилось, что 10 октября 2018 года трое обвиняемых, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сначала избили молодого человека. 23-летнего мужчину били двое мужчин и женщина. По словам обвиняемых, они избили его, поскольку разозлились за долг и клевету.

Однако этим все не закончилось. Один из обвиняемых нанес молодому человеку не меньше 16 ножевых ранений. Молодой мужчина скончался.

Полученные в ходе расследования данные позволяют предположить, что обвиняемые С.А. и Р.С., боясь ответственности за совершенное собутыльником С.Н. преступление, сожгли свою одежду и обувь, на которых были следы крови, и мобильный телефон жертвы.

Согласно материалам дела, тело было найдено утром, а уже в 15 ч. полиция задержала подозреваемых в убийстве.

Все обвиняемые полностью признают свою вину.

Дело было передано в суд 31 декабря 2018 года.

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