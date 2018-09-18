Завершено дело о краже данных из клиники эстетической хирургии Grozio chirurgija

Подозрения предъявлены трем лицам, их также, возможно придется возместить ущерб по выдвинутым пострадавшими искам.

Сумма исков превышает 230 тыс. евро. Большинство гражданских исков касаются возмещения нематериального ущерба, сообщила BNS прокуратура.

Подозреваемые не задержаны, к ним применены иные меры пресечения. Они из Мариямполе, это врач Эугениюс Чюплявичюс, являвшийся сотрудник упомянутой клиники, а также специалист по информационным технологиям, предприниматель А. М. и С. В.

Хакеры похитили у Grozio klinika личные данные клиентов, персональные коды, фотографии, сделанные до и после операции.

Есть подозрения в том, что за неразглашение украденных данных требовали деньги у граждан Литвы и других государств.

Пострадавшими признаны 93 человека, гражданскими истцами признаны более 20 физических и юридических лиц.