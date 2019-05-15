Департамент полиции сообщил, что конфликт между водителями произошел 14 мая, в 8.45 ч. на Раудондварисском шоссе.

Автомобиль Audi A4, которым управлял мужчина 1992 г.р., нагнал автомобиль администрации каунасской мэрии Opel Mokka X, которым в рабочее время управлял работник мэрии Каунасского района.

Когда автомобили остановились на обочине, между водителями разгорелся конфликт, во время которого водитель Opel Mokka X ткнул водителя Audi A4 ножом в ногу. Пострадавшему оказали первую помощь и назначили амбулаторное лечение.

Советник мэра Каунасского района Эдмундас Малишаускас сказал BNS, что об инциденте мэрию информировала полиция.

"Мы сами были очень удивлены", – сказал Малишаускас. По его словам, участника конфликта отстранили с занимаемой должности.

"Тем более, что его обязанность – обеспечение порядка, а тут получилось наоборот", – продолжил он.