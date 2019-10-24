По словам женщины, она стала махать ведром, чтобы отогнать собаку, увидев это хозяин пса, мужчина лет 30, ударил ее ногой в грудь.
Начато расследование по факту нанесения физической боли.
Защищавшуюся от бультерьера ведром женщину избил хозяин собаки
23 октября в Клайпедской полиции зарегистрировали...
В Жагаре во время взрыва развалился дом
24 октября, утром, в 8.30 ч., в Йонишкском районе, в Жагаре,...
В Кедайняй из прогимназии эвакуировали 850 человек 9 в больнице (1)
24 октября, в 9.20 ч., пожарных-спасателей вызвали в...
Два водителя под Вильнюсом не поделили дорогу (8)
24 октября в полицию сообщили, что в 7.30 ч. на дороге...
В Вильнюсе столкнулись три автомобиля, пострадал ребенок (2)
23 октября, в 10.39 ч., поступило сообщение о ДТП на ул....
TOP новостей
Условия работы машинистов в Литве: переутомление, отсутствие опыта и сверхурочные (78)
Новым машинистам "Литовской железной дороги" не хватает...
Литовские перевозчики начали действовать: просят банки обеспечить перевод имущества за границу (19)
Правительство Литвы намерено увеличить коэффициент...
Советник президента Литвы призывает не импортировать газ из России через клайпедский терминал (30)
Советник президента Литвы Гитанаса Науседы Ярослав...
Из-под могучих усов. Сергей Лозница: "Сегодня полностью изменить взгляды людей можно за две недели" (5)
Сталин жил. Сталин жив? Во всяком случае, породившее...
В Литве проверят внимательность водителей: оборудуют первые дорожные знаки с изменяющимися сообщениями (3)
На этой неделе на перекрестке ул. Гележинё Вилко и...