Полиция сообщила, что около 19.00 ч. поступило сообщение о том, что в фейсбуке размещено видео, на котором видно, что родители пьют в присутствии малолетних детей, нецензурно выражаются, обижают детей.

Полиция Каунасского района быстро выяснила, где было сделано видео.

Полицейские отправились в деревню Вайвадишкяй (Йонавский район) и задержали нетрезвого отца (1983 г.р., 2,66 промилле) и мать (1989 г.р., 2,84 промилле), обоих доставили в комиссариат.

Детей доставили в больницу, информацию передали специалистам по защите прав детей Йонавского района. Как выяснилось, в фейсбуке шла прямая трансляция "вечеринки", поэтому ее увидело не только общество, но и полиция.

Начато расследование. Родителям грозит штраф, арест или лишение свободы на срок до двух лет.

Полиция благодарит неравнодушных жителей, сообщивших о нарушении по номеру 112.