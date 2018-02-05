Полиция сообщила, что около 19.00 ч. поступило сообщение о том, что в фейсбуке размещено видео, на котором видно, что родители пьют в присутствии малолетних детей, нецензурно выражаются, обижают детей.
Полиция Каунасского района быстро выяснила, где было сделано видео.
Полицейские отправились в деревню Вайвадишкяй (Йонавский район) и задержали нетрезвого отца (1983 г.р., 2,66 промилле) и мать (1989 г.р., 2,84 промилле), обоих доставили в комиссариат.
Детей доставили в больницу, информацию передали специалистам по защите прав детей Йонавского района. Как выяснилось, в фейсбуке шла прямая трансляция "вечеринки", поэтому ее увидело не только общество, но и полиция.
Начато расследование. Родителям грозит штраф, арест или лишение свободы на срок до двух лет.
Полиция благодарит неравнодушных жителей, сообщивших о нарушении по номеру 112.
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