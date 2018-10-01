Закрыта Via Baltica: столкнулись три фуры

По предварительным данным, оба водителя были трезвыми, люди в ДТП не пострадали. Пожарные-спасатели помогают расчищать дорогу.
Позже сообщили, что на том же месте, столкнувшиеся тягачи зацепил третий тягач.
На месте происшествия работают пожарные-спасатели, полиция. Этот участок дороги непроходим, полиция рекомендует выбирать другой маршрут.
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