Закрыта Via Baltica: столкнулись три фуры

1 октября, в 7.40 ч., поступило сообщение о том, что в Каунасе, на дороге A5, если ехать от деревни Мастайчай в сторону Академии, столкнулись два тягача с прицепами: Volvo, которым управлял гражданин Латвии (1967 г.р.), и тягач DAF, которым управлял гражданин Польши (1983 г.р.).
© DELFI / Ainis Gurevičius

По предварительным данным, оба водителя были трезвыми, люди в ДТП не пострадали. Пожарные-спасатели помогают расчищать дорогу.

Позже сообщили, что на том же месте, столкнувшиеся тягачи зацепил третий тягач.

На месте происшествия работают пожарные-спасатели, полиция. Этот участок дороги непроходим, полиция рекомендует выбирать другой маршрут.

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