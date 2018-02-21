Пресс-секретарь Таурагской полиции Аушрине Валантеене сказала DELFI, что поток машин направляют в сторону шоссе Жемайчу.
По ее словам, автомагистраль будет закрыта до вечера, поскольку выпало много бревен, их надо убрать с проезжей части.
О ДТП в Facebook сообщила и Литовская дирекция автомобильных дорог.
"Из-за устранения последствий ДТП ограничено движение на 221 км магистрали A1 Вильнюс–Каунас–Клайпеда (в направлении Клайпеды). Закрыта правая часть дороги, движение регулирует полиция" - сообщает дирекция.
На место выехала не только полиция, но и спасатели, которые помогут собрать бревна. Водитель лесовоза в шоковом состоянии, однако, по словам полиции, помощь врачей ему не потребовалась.
Почему перевернулся лесовоз, не известно.
Ведется расследование.
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