21 февраля Таурагская полиция сообщила, что на автомагистрали Каунас-Клайпеда, у самой высокой ее точки, на бок упал лесовоз. Дорогу перегородил не только сам лесовоз, но и вывалившиеся бревна. Часть магистрали будет закрыта до вечера.

Пресс-секретарь Таурагской полиции Аушрине Валантеене сказала DELFI, что поток машин направляют в сторону шоссе Жемайчу.

По ее словам, автомагистраль будет закрыта до вечера, поскольку выпало много бревен, их надо убрать с проезжей части.

О ДТП в Facebook сообщила и Литовская дирекция автомобильных дорог.

"Из-за устранения последствий ДТП ограничено движение на 221 км магистрали A1 Вильнюс–Каунас–Клайпеда (в направлении Клайпеды). Закрыта правая часть дороги, движение регулирует полиция" - сообщает дирекция.

На место выехала не только полиция, но и спасатели, которые помогут собрать бревна. Водитель лесовоза в шоковом состоянии, однако, по словам полиции, помощь врачей ему не потребовалась.

Почему перевернулся лесовоз, не известно.

Ведется расследование.

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