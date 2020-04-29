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В Эйшишкес (Шальчининкский район) нейтрализован еще один канал поставок наркотических веществ в вильнюсский табор, задержаны двое подозреваемых. Обоих суд разрешил взять под стражу.
Задержаны подозреваемые, поставлявшие опасный наркотик в вильнюсский табор
© Stop kadras

21 апреля криминалисты ГКП Вильнюсского округа провели спецоперацию, во время которой задержали двоих подозреваемых, занимающихся распространением наркотических веществ.

В ходе тщательного расследования выяснили, что житель Вильнюса занимается распространением опасного для здоровья людей наркотика – карфентанила. Начато расследование.

Стоит отметить, что карфентанил в 8-10 раз сильнее героина.

Карфентанил используют как успокоительное для крупных млекопитающих, например, слонов, а для человека даже небольшая доза может оказаться смертельной.

В Эйшишкес был задержан житель Вильнюса, который туда приехал за карфентанилом. Несмотря на то, что люди вели себя осторожно, соблюдали конспирацию, процедуру покупки-передачи разбили на несколько этапов – сначала были переданы деньги, а лишь по прошествии какого-то времени, когда убедились, что опасности нет, передали наркотики.

Задержанным грозит лишение свободы на срок 10-15 лет. Суд разрешил взять их под стражу.

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