Во вторник из-за вероятного взяточничества, подкупа и торговли влиянием при действии в группе сообщников предъявлены подозрения председателю комиссии, двум членам комиссии и шести частным лицам.

По данным BNS, подозрения предъявлена директору Пагиряйской гимназии (Вильнюсский район) Аушре Мажонене. Она является председателем Квалификационной комиссии Вильнюсского района по экзаменам на знание государственного языка и основ Конституции.

Есть подозрения, что она и другие подозреваемые создали иностранцам возможности незаконно легализовать свое пребывание в Литве.

Как сообщила ССР, среди участников процесса - и бывшие сотрудники миграционной системы.

Все подозреваемые задержаны, проведено более 20 обысков по месту жительства и на работе подозреваемых.

Согласно подозрениям, за незаконное вознаграждение зарубежным гражданам создавались условия фиктивно, без необходимых знаний сдавать экзамены на знание литовского языка и основ Конституции, а также получать свидетельства о сдаче этих экзаменов, которые нужны при обращении в Департамент миграции (ДМ) за постоянными видами на жительство в Литве.

В соответствии с имеющимися данными, немало граждан третьих стран стараются нечестными путями иммигрировать через Литву в страны-члены Евросоюза (ЕС) и там легализоваться, свободно передвигаться в Шенгенском пространстве.

Как сообщает ССР, схемы "серой миграции" иностранцев создают возможности для приезда в Литву лиц, связанных с международной организованной преступностью, террористическими или экстремистскими организациями, разведывательными службами враждебных стран, которые могут представлять угрозу для национальной безопасности или общественного порядка Литвы или других стран-членов ЕС.

Досудебное расследование контролирует прокурор Отдела расследований организованной преступности и коррупции Вильнюсской окружной прокуратуры.

По данным ССР, это не первое подобное расследование: с 2014 года одиннадцать человек обвинялись в торговле влиянием при выдаче иностранцам временных видов на жительство в Литве, четыре из них - бывшие высокопоставленные сотрудники ДМ, еще два специалиста, два адвоката, два помощника адвоката и один предприниматель.