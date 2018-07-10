Во вторник из-за вероятного взяточничества, подкупа и торговли влиянием при действии в группе сообщников предъявлены подозрения председателю комиссии, двум членам комиссии и шести частным лицам.
По данным BNS, подозрения предъявлена директору Пагиряйской гимназии (Вильнюсский район) Аушре Мажонене. Она является председателем Квалификационной комиссии Вильнюсского района по экзаменам на знание государственного языка и основ Конституции.
Есть подозрения, что она и другие подозреваемые создали иностранцам возможности незаконно легализовать свое пребывание в Литве.
Как сообщила ССР, среди участников процесса - и бывшие сотрудники миграционной системы.
Все подозреваемые задержаны, проведено более 20 обысков по месту жительства и на работе подозреваемых.
Согласно подозрениям, за незаконное вознаграждение зарубежным гражданам создавались условия фиктивно, без необходимых знаний сдавать экзамены на знание литовского языка и основ Конституции, а также получать свидетельства о сдаче этих экзаменов, которые нужны при обращении в Департамент миграции (ДМ) за постоянными видами на жительство в Литве.
В соответствии с имеющимися данными, немало граждан третьих стран стараются нечестными путями иммигрировать через Литву в страны-члены Евросоюза (ЕС) и там легализоваться, свободно передвигаться в Шенгенском пространстве.
Как сообщает ССР, схемы "серой миграции" иностранцев создают возможности для приезда в Литву лиц, связанных с международной организованной преступностью, террористическими или экстремистскими организациями, разведывательными службами враждебных стран, которые могут представлять угрозу для национальной безопасности или общественного порядка Литвы или других стран-членов ЕС.
Досудебное расследование контролирует прокурор Отдела расследований организованной преступности и коррупции Вильнюсской окружной прокуратуры.
По данным ССР, это не первое подобное расследование: с 2014 года одиннадцать человек обвинялись в торговле влиянием при выдаче иностранцам временных видов на жительство в Литве, четыре из них - бывшие высокопоставленные сотрудники ДМ, еще два специалиста, два адвоката, два помощника адвоката и один предприниматель.
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