Полиция 6-го комиссариата Вильнюса при содействии охранников из компании Eurocash1 задержали двоих граждан Беларуси, которых подозревают в кражах из столичных торговых центров.
© Vilniaus aps. VPK

21 февраля в одном ТЦ полиция и охранники задержали двоих мужчин (1983 и 1982 г.р.), позже выяснилось, что это граждане Беларуси, "промышлявшие" в столичных ТЦ. Их подозревают в совершении не менее 7 краж из разных магазинов.

Подозреваемые задержаны и помещены в КПЗ. Суд будет решать назначение меры пресечения.

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