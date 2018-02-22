21 февраля в одном ТЦ полиция и охранники задержали двоих мужчин (1983 и 1982 г.р.), позже выяснилось, что это граждане Беларуси, "промышлявшие" в столичных ТЦ. Их подозревают в совершении не менее 7 краж из разных магазинов.

Подозреваемые задержаны и помещены в КПЗ. Суд будет решать назначение меры пресечения.