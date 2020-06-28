Задержаны 4 подозреваемых в убийстве, среди них - 72-летняя женщина

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27 июня, около 21.43, в селе Буйвиджяй в Вильнюсском районе, дома было обнаружено тело мертвого мужчины (1948 года рождения) с колотой раной.
Нетрезвые (1,69 и 2,29 промилле) подозреваемые (1985 и 1985 годов рождения), нетрезвая (0,86 промилле) подозреваемая ( 1948 года рождения) и подозреваемый ( 1983 года рождения) заключены под стражу.
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