Задержанный за мошенничество выпрыгнул из окна комиссариата

Полиция сообщила, что около полуночи на аллее Аушрос, через окно комиссариата на втором этаже, выбив его, выпрыгнул задержанный за телефонное мошенничество мужчина 1980 г.р.

У мужчины диагностировали переломы обеих ног, он был госпитализирован.

У полицейского, который пытался задержать беглеца, диагностировали перелом кисти.