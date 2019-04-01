Полиция сообщила, что около полуночи на аллее Аушрос, через окно комиссариата на втором этаже, выбив его, выпрыгнул задержанный за телефонное мошенничество мужчина 1980 г.р.
У мужчины диагностировали переломы обеих ног, он был госпитализирован.
У полицейского, который пытался задержать беглеца, диагностировали перелом кисти.
Задержанный за мошенничество выпрыгнул из окна комиссариата
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