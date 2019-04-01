В ночь на понедельник в Шяуляй от полиции пытался бежать задержанный за мошенничество мужчина - он выпрыгнул из окна комиссариата.
© DELFI / Karolina Pansevič

Полиция сообщила, что около полуночи на аллее Аушрос, через окно комиссариата на втором этаже, выбив его, выпрыгнул задержанный за телефонное мошенничество мужчина 1980 г.р.

У мужчины диагностировали переломы обеих ног, он был госпитализирован.

У полицейского, который пытался задержать беглеца, диагностировали перелом кисти.

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Задержанный за мошенничество выпрыгнул из окна комиссариата

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