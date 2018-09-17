Задержанный в Каунасе пьяный водитель: я не боюсь управлять автомобилем

Рейд на проспекте Тайкос начался в 8.00 ч. В это время движение здесь довольно интенсивное. В самом начале рейда был остановлен водитель автомобиля с тонированными стеклами, ему пришлось при полиции снимать пленку.

Во время рейда использовали современные алкотестеры, которые не требуют прямого контакта, достаточно на расстоянии подуть в течение нескольких секунд. Такой алкотестер не указывает точное количество промилле, только показывает, употреблял ли водитель алкоголь в принципе. Если выясняется, что водитель пьян, его проверяют с помощью другого алкотестера.

Через полчаса после начала рейда попался водитель BMW, в организме которого было 1.03 промилле.

В ходе рейда были наказаны и два водителя, которые не были пристегнуты ремнями безопасности. Один из них был водитель такси, который вез двух пассажиров.

У одного из водителей не было прав. Когда его проверили в системе, выяснили, что не действует страховка на его VW Golf.

В самом конце рейда попался водитель компании, предоставляющей клининговые услуги. Подозрительный запах появился сразу, как только водитель микроавтобуса открыл окно. В организме водителя было 1.55 промилле.

Мужчина вез двух работников на объект. Оба они сказали, что не подозревали, что их коллега может быть пьян. Автомобиль, на котором ехал нарушитель, может быть конфискован, поэтому его доставили на охраняемую стоянку, а водителю грозит уголовная ответственность.

Мужчина не согласился с показаниями алкотестера и поехал в больницу, чтобы сдать кровь. Он упорно утверждал, что его личный алкотестер показал утром 0,2 промилле. Правда, мужчина не отрицал, что накануне выпил бутылку крепкого напитка, но утром себя чувствовал хорошо.

Он сказал, что не боится ездить в таком состоянии, тем более, что личный алкотестер показал, что он может управлять автомобилем.

Мужчина предположил, что с работы его уволят.