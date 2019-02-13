Представитель Департамента полиции Рамунас Матонис сказал агентству BNS, что до этого рекорд составлял 800 кг наркотиков.

Какое количество наркотиков задержали на этот раз, он не сказал, заметил лишь, что "речь идет о тоннах".

Генеральный комиссар Литвы Линас Пярнавас сообщил, что задержали около 1,5 т гашиша (335 брикетов). Его везли из Марокко через Литву в Россию. По данным полиции, торговцы заплатили за груз 1,5 млн. евро. Розничная цена этого груза в Литве на черном рынке - 20 млн. евро. В России цена была бы еще больше.

Расследование проводили несколько месяцев. После задержания груза (он был спрятан в полу полуприцепа тягача Iveco с минеральной водой) началось задержание подозреваемых. Задержаны двое граждан Литвы и один гражданин Беларуси. Все подозреваемым 40-50 лет. Они взяты под стражу. Число подозреваемых может увеличиться.

Удалось напасть на след международной группировки и расстроить ее планы. Один из задержанных - глава одной из крупных литовских логистических компаний. На тягачах этой компании по Европе и перевозили наркотики.

Во время обысков обнаружили еще несколько полуприцепов с тайниками. Обнаружены также глушители сигналов мобильной связи. По словам Пярнаваса, операцию провело Литовское бюро криминальной полиции при сотрудничестве с прокурорами.