1 июля беглеца поймали на дороге Вильнюс-Каунас. Был остановлен автомобиль, в котором находился Р.Л., никаких документов при нем не было, он назвался чужим именем. Однако перехитрить полицейских у него не получилось. Осужденного выдала татуировка. Р.Л. задержали и доставили в колонию. ъ
Осужденному за побег грозят дополнительно 3 года лишения свободы.
29-летний мужчина был осужден за кражу и грабеж.
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