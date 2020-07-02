1 июля беглеца поймали на дороге Вильнюс-Каунас. Был остановлен автомобиль, в котором находился Р.Л., никаких документов при нем не было, он назвался чужим именем. Однако перехитрить полицейских у него не получилось. Осужденного выдала татуировка. Р.Л. задержали и доставили в колонию. ъ

Осужденному за побег грозят дополнительно 3 года лишения свободы.

29-летний мужчина был осужден за кражу и грабеж.