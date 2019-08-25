23 августа в 22:28 было получено сообщение, что в Паланге совершают насилие над работниками.

24 августа было установлено, что с 1 июня 2019 г. в отношении мужчины 1978 г. р., мужчины 1983 г. р. и мужчины (данные уточняются, в настоящее время по неясным причинам он исчез) проявляется физическое насилие, угрозы, они используются в целях принудительных работ.

Также выяснилось, что подозреваемый (гражданин Чехии) является владельцем аттракционов. Подозреваемый, возможно, угнетал своих сотрудников, также граждан Чехии, возможно, избивал их, отобрал паспорта, ночью закрывал в помещениях. Они, возможно, жили в антисанитарных условиях.

Подозреваемый 1984 г. р. помещен в арестантскую.

Начато досудебное расследование о торговле людьми.