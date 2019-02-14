Полиция приехала на место происшествия и обнаружила в крышке унитаза самодельное видеозаписывающее устройство: камеру, батарейки и карту памяти для записи. Карту памяти передали экспертам.

Следует знать, что даже если с карты памяти стереть всю информацию, ее можно восстановить при помощи специального программного обеспечения. Криминалистам удалось это сделать - на карте памяти обнаружили личные фотографии, сообщает Шяуляйская полиция.

Было начато расследование, в начале февраля задержали подозреваемого - 59-летнего жителя Шяуляй. Ему предъявлены обвинения в незаконном сборе информации о частной жизни людей.