Полиция приехала на место происшествия и обнаружила в крышке унитаза самодельное видеозаписывающее устройство: камеру, батарейки и карту памяти для записи. Карту памяти передали экспертам.
Следует знать, что даже если с карты памяти стереть всю информацию, ее можно восстановить при помощи специального программного обеспечения. Криминалистам удалось это сделать - на карте памяти обнаружили личные фотографии, сообщает Шяуляйская полиция.
Было начато расследование, в начале февраля задержали подозреваемого - 59-летнего жителя Шяуляй. Ему предъявлены обвинения в незаконном сборе информации о частной жизни людей.
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