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В понедельник поздно вечером полиция в фейсбуке сообщила, что удалось найти сбежавшего накануне из тюремной больницы осужденного Евгения Сотикова.
Задержан сбежавший из больницы осужденный
© Kalėjimų departamento nuotr.

"Задержан сбежавший из Правенишкес беглец. Этим вечером в Клайпеде, на ул. Смильтялес, полиция задержала сбежавшего накануне осужденного. Его доставили в клайпедскую полицию", - сообщается в фейсбуке.

Ранее сообщалось, что 30 августа, в 16 ч., в Кайшядорском районе, в дер. Правенишкес, из дворика тюремной больницы, отодрав жесть в стене, сбежал осужденный за убийство Евгений Сотиков, 1982 г.р.

По данным департамента тюрем, в 2008 г. Сотиков, чтобы скрыть другое преступление убил человека в Испании. В 2011 г. Испания передала его Литве. Осужденный отбывал срок в Мариямпольской колонии. Его должны были освободить в марте 2024 г. В тюремную больницу его привезли 24 августа.

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