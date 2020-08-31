Задержан сбежавший из больницы осужденный

"Задержан сбежавший из Правенишкес беглец. Этим вечером в Клайпеде, на ул. Смильтялес, полиция задержала сбежавшего накануне осужденного. Его доставили в клайпедскую полицию", - сообщается в фейсбуке.
Ранее сообщалось, что 30 августа, в 16 ч., в Кайшядорском районе, в дер. Правенишкес, из дворика тюремной больницы, отодрав жесть в стене, сбежал осужденный за убийство Евгений Сотиков, 1982 г.р.
По данным департамента тюрем, в 2008 г. Сотиков, чтобы скрыть другое преступление убил человека в Испании. В 2011 г. Испания передала его Литве. Осужденный отбывал срок в Мариямпольской колонии. Его должны были освободить в марте 2024 г. В тюремную больницу его привезли 24 августа.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Литва ввела санкции в отношении представителей белорусского режима список из 30 имен (551)
Министр внутренних дел Литвы Рита Тамашунене в...
Линкявичюс: Литва не только вводит санкции, но и думает, как помочь белорусам (197)
Введение национальных санкций в отношении 30-ти...
1 сентября в Литве алкоголь не продают: ожидаются проверки (36)
Департамент по контролю над наркотиками, табачными...
Канун 1 сентября в Литве: учителя растеряны, родители ищут возможность не вести детей в школу (31)
Накануне 1 сентября учителя и родители растеряны....
Профессор предупреждает министра: 12-летние передают вирус так же, как взрослые (16)
12-летние дети передают вирус так же, как взрослые, об...