Как заявили в полиции, в четверг во второй половине дня пожар возник от горящей соломы. Огонь в деревне уничтожил по меньшей мере 20 строений различного назначения.

Полиция начала досудебное расследование в связи с порчей или уничтожением имущества по неосторожности.

За это грозит штраф, общественные работы, ограничение либо лишение свободы сроком до двух лет.