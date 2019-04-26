Полиция Вильнюса в пятницу сообщила о задержании мужчины 1966 г.р., подозреваемого в организации пожара в деревне Кракунай Шальчининкайского района.
Didžiulės pajėgos kovojo su gaisru Šalčininkų rajone: sudegė 14 pastatų
© VPGT

Как заявили в полиции, в четверг во второй половине дня пожар возник от горящей соломы. Огонь в деревне уничтожил по меньшей мере 20 строений различного назначения.

Полиция начала досудебное расследование в связи с порчей или уничтожением имущества по неосторожности.

За это грозит штраф, общественные работы, ограничение либо лишение свободы сроком до двух лет.

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