Задержан подозреваемый в нанесении ножевого ранения женщине в спортклубе

В Йонаве в четверг, около 15.20 ч. в спортклубе на ул. Космонауту пострадала молодая женщина (1988 г.р.). Ей было нанесено ножевое ранение. Двое подозреваемых сбежали. Через полчаса обоих подозреваемых (2000 г.р. и 2001 г.р.) нашли и задержали.
Суд установил, что подозреваемый Л.Б. ранее не был судим, однако его подозревают в совершении тяжкого преступления. Было совершено тяжкое преступление, поэтому подозреваемого оценивают как человека, опасного для окружающих.
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