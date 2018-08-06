Задержан муж Сандры Графининой, дело об исчезновении переквалифицировано в убийство

В субботу, 4 августа, в Шяуляй полиция задержала гражданина Великобритании Найгела Веста. Мужчина - супруг пропавшей без вести бывшей исполнительницы группы Olia lia pupytės Сандры Графининой.
Sandra West Macauly
© Asmeninio albumas

Его подозревают в убийстве бывшей супруги. Факт задержания иностранца в воскресенье DELFI подтвердил представитель Шяуляйского комиссариата полиции Артурас Шлявас.

„Дело об исчезновении было переквалифицировано в дело об убийстве. Задержан гражданин Великобритании Найгел Вест. Он задержан на 48 часов в субботу в Шяуляй", - сказал DELFI представитель полиции.

По данным источников DELFI, задержанному предъявлены обвинения в убийстве Графининой. В понедельник будут решать вопрос назначения меры пресечения подозреваемому. Прокуроры намерены просить взять подозреваемого под стражу.

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Во время допроса интересы Веста представлял назначенный государством адвокат. О его задержании информировали посольство Великобритании.

Графинина пропала в июне этого года. Она не вернулась из Великобритании. В полицию обратилась ее сестра. Официально ее подали в розыск 17 июля.

27 июня шяуляйская служба по правам ребенка забрала в дом малютки семимесячную дочь Графининой и Веста. Это сделали после того, как сообщили о том, что ребенку грозит опасность.

Ребенка в квартире нашли с Вестом и еще несколькими мужчинами. Они были пьяны. Сам Вест факт отцовства не признает.

Недавно в интернете сообщалось, что Вест продает одежду ребенка.

На прошлой неделе Вест связался с журналисткой портала DELFI и сообщил, что его супруга предоставляет эскорт-услуги и работает проституткой. Он заявил, что вся предоставленная ею порталу информация - ложь. Он представил свою версию событий.

Он сказал, что хочет вернуть дочь в Великобританию. Он возмущался, что ему не дают оформлять документы на отцовство. Однако в доме опеки сказали, что мужчина ничего не делает. чтобы вернуть дочь.

Графинина и Вест поженились в Лас-Вегасе, их брак в Литве не действителен. Поэтому Вест должен сдать тест на отцовство. Вест подтвердил, что его отцовство не узаконено.

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