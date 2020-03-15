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Полиция Каунасского округа задержала молодого человека, которого подозревают в изображении свастики в микрорайоне Вилиямполе.
Задержан каунасец, подозреваемый в изображении свастики
© Kauno aps. VPK

9 марта, в 6.30 ч., в Каунасе на Раудондварисском шоссе заметили изображение свастики на трансформаторной будке и надписи "Евреи вон", "Русские вон" и "Хайль Гитлер" (Žydai lauk, Rusai lauk и Heil Hitler.

10 марта, около 10.30 ч. свастика появилась на магазине, который находится на этой же улице.

13 марта, около 8 ч., был задержан хорошо известный полиции каунасец (1995 г.р.).

Начато расследование по подозрению в разжигании межнациональной розни. За это преступление грозит штраф или ограничение свободы, или арест, или лишение свободы на срок до двух лет.

ru.DELFI.lt
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