Женщина не пострадала, однако она была возмущена поведением водителя – вместо того, чтобы извиниться, он стал кричать на нее. Тогда женщина вызвала полицию.

Приехала полиция и выяснила, что водитель пьян – 1,25 промилле. Кроме того, выяснилось, что у него нет прав на вождение. Мужчину ждет штраф от 1000 до 1500 евро и конфискация автомобиля. Микроавтобус был доставлен на охраняемую стоянку.