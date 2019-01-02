За вождение в нетрезвом виде будет наказан юрист Департамента полиции Литвы

Полиция в Литве регулярно проводит рейды, выявляя нетрезвых водителей. Это ни для кого не новость. Однако советник юридического отдела Департамента полиции Литвы все же рискнул и сел за руль в нетрезвом виде.