Департамент полиции сообщает, что 1 января в 14.20 ч. рейд состоялся на ул. Парко, в Вильнюсе. Во время рейда полиция остановила автомобиль Volvo V60. Водитель авто был пьян - 0,9 промилле.
После проверки документов выяснилось, что водитель - советник юридического отдела Департамента полиции Р.Н. (1959 г.р.).
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