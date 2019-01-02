Полиция в Литве регулярно проводит рейды, выявляя нетрезвых водителей. Это ни для кого не новость. Однако советник юридического отдела Департамента полиции Литвы все же рискнул и сел за руль в нетрезвом виде.
Policijos departamentas
© DELFI / Kiril Čachovskij

Департамент полиции сообщает, что 1 января в 14.20 ч. рейд состоялся на ул. Парко, в Вильнюсе. Во время рейда полиция остановила автомобиль Volvo V60. Водитель авто был пьян - 0,9 промилле.

После проверки документов выяснилось, что водитель - советник юридического отдела Департамента полиции Р.Н. (1959 г.р.).

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

ЧП и криминал

В Каунасе Mercedes врезался в дерево, пострадали 5 человек

В Каунасе в результате ДТП серьезно пострадал водитель...

Виновнику трагического ДТП в Мариямполе предъявлены обвинения (1)

Виновнику трагического ДТП в Мариямполе полиция...

За вождение в нетрезвом виде будет наказан юрист Департамента полиции Литвы (1)

Полиция в Литве регулярно проводит рейды, выявляя...

Пьяный пограничник на новый год избил жену и тестя (10)

В Лаздийском районе пьяный пограничник так отметил...

Необычное ДТП в Вильнюсе: Audi ехал по стоявшим автомобилям (7)

1 января в Вильнюсе , на ул. Львово, произошло необычное...

TOP новостей

В Литве вступила в силу новая налоговая реформа: проверьте свою зарплату (11)

С 1 января в Литвы вступила в силу новая налоговая...

Сын Прунскене: в деле о шпионаже меня допрашивали, но под арест не брали (5)

В конце прошлого года правоохрана сообщила о том, что...

В Литве публично объявляют цены на продукты в магазинах (4)

С 1 января в Литве начали публично объявлять цены на 20...

Лекарства на АЗС и в магазинах еще не появились: мешают ограничения

С 1 января 2019 года в Литве вступили в силу поправки к...

Вильнюсская полиция продает с аукциона машины и сено (1)

Вильнюсская полиция 3 января проведет аукцион, на...