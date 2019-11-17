Когда патрульные полицейские нагнали автобус (за Мицкунай), его уже остановили пограничники. Они высадили пассажиров. По данным представителя пограничников Гедрюса Мишутиса, пограничникам о странном водителе сообщили в 18.35 ч. Через 5 минут автобус остановили в 5 км от границы.
Автобус ехал по маршруту Вильнюс-Буйвиджяй. В организме водителя (1975 г.р.) было 2,44 промилле (во время первой проверки, через 20 мин. алкотестер 2,31 промилле).
Водителей маршрутных автобусов обычно перед рейсом проверяют на трезвость в компании.
Полиция будет выяснять, прошел ли проверку этот водитель. Не исключено, что он мог напиться во время рейса. Полиция задержала водителя и увезла его. А автобус передали работникам компании. Приехал другой водитель, который увез пассажиров на том же автобусе.
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