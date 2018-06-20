Согласно материалам дела, 5 января 2018 г. в ТЦ Akropolis охранники задержали подозреваемого в краже из магазина. Во время конфликта между задержанным и охранниками задержанный ударил одного из охранников ножом в грудь. Прибежавшему на помощь коллеге охраннику мужчина нанес ножевые ранения в область плеча и шеи, от полученных травм охранник скончался на месте.
Осужденный свою вину не признал. Он сказал, что защищался – якобы охранник стал его избивать, будто бы его ударили не меньше 10 раз. Судьи его версии не поверили и расценили как защитную позицию обвиняемого. Кроме того, эксперт указал, что обвиняемый получил лишь незначительные поверхностные травмы, непохожие на травмы, полученные во время побоев. Суд учел показания выжившего охранника и свидетеля, который в тот день также работал на посту, их показания подтвердили и записи видеокамер ТЦ Maxima.
Судьи не установили обстоятельств, которые смягчили бы вину обвиняемого. Суд учел, что обвиняемый ранее не был судим.
Осужденный должен возместить родителям убитого моральный ущерб в размере 30 000 евро, брату – 15 000 евро, невесте – 10 000 евро, матери – больше 1200 евро материального ущерба.
Оставшемуся в живых охраннику осужденный должен выплатить моральный ущерб в размере 10 000 евро.
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