За сутки в ДТП пострадали трое детей на самокатах

В Клайпеде, в парке, 11-летний мальчик на самокате наехал на 92-летнюю женщину. Пострадавшую увезли в больницу.

В Вильнюсе у Кафедральной площади столкнулись 8-летний мальчик на электросамокате и велосипедист. Пострадал ребенок, Велосипедист с места происшествия уехал.

В Тракай в жилой зоне водитель не заметил переезжавшего через дорогу по пешеходному переходу 11-летнего мальчика на механическом самокате и сбил его.

Полиция расследует все происшествия.