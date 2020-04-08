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За прошедшие сутки литовская полиция получила 221 сообщение о нарушениях правил карантина и составила 111 протоколов об административных правонарушениях, информировал в среду BNS представитель Департамента полиции Рамунас Матонис.
За сутки поступило 221 сообщение о нарушении правил карантина, оштрафованы 111 человек
© DELFI / Josvydas Elinskas

Глава Группы по информированию общества Гедрюс Сурплис в среду на пресс-конференции сказал, что за период с пятницы, когда полиция получила право составлять протоколы об административных правонарушениях, в общей сложности уже применены 350 взысканий за нарушения правил карантина.

По словам Г. Сурплиса, обычно полиция назначает половину минимального предусмотренного законами штрафа - 250 евро.

За нарушения, вызывающие опасность распространения коронавируса, физические лица могут быть наказаны штрафом в размере от 500 до 1500 евро, главы предприятий - в размере от 1500 до 6 тысяч евро.

ru.DELFI.lt
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