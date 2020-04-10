За сутки получено 221 сообщение о нарушении карантина, оштрафованы 80 человек

С пятницы, когда полиция получила право составлять протоколы об административных правонарушениях, в целом было оштрафовано 600 лиц, нарушивших правила карантина.
За нарушения, которые вызвали опасность распространения коронавируса, физические лица могут быть наказаны штрафами от 500 до 1500 евро, руководители компаний – от 1500 до 6 тыс. евро.
При первом нарушении назначается половина минимального штрафа.
Заместитель Генкомиссара полиции Литвы Эдвардас Шилерис в пятницу утром сообщил радиостанции LRT, что до конца минувших суток отмечался рост нарушений, а среда стала рекордным по их количеству днем. В этот день были составлены 187 протоколов о нарушении карантинных правил.
По словам Э. Шилериса, большинство фиксируемых нарушений связано с требованием не собираться в группы более чем двух человек, если эти люди не являются членами одной семьи, и за несоблюдение дистанции в два метра.
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