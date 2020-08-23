За последние сутки литовская полиция задержала рекордное количество пьяных водителей

По данным полиции, первого пьяного (1,92 промилле) водителя (1996 г.р.) остановили в 03.30 ч. в Вильнюсе, на ул. Тоторю. Он управлял автомобилем VW Passat.

В 04.25 ч. в дер. Кальвяй (Йонишкский район) о нетрезвом водители сообщили пограничники. Они остановили нетрезвого (1,62 промилле) молодого человека (2000 г.р.) за рулем Audi A4. У этого человека не было прав. Автомобиль доставили на охраняемую стоянку. Подозреваемый задержан.

В 06.50 ч. в Вильнюсе, на ул. Геросёс Вильтес остановили Seat Toledo, водитель которого был пьян. В организме мужчины (1974 г.р.) было 2,07 промилле.

Около 14.03 ч. на ул. Лиепоёс, в Клайпеде, нетрезвый (2,54 промилле) мужчина (1967 г.р.) ехал на автомобиле Audi A6. Он врезался в другой автомобиль. Vairuotojas uždarytas į areštinę.

Около 15.50 ч. в дер. Паражеляй, на дороге Рокай-Гирининкай-Пурвининкай водитель Fiat мужчина (1982 г.р.) столкнулся с выезжавшим со второстепенной дороги автомобилем Opel Astra, которым управлял нетрезвый (3,44 промилле) мужчина (1973 г.р.).

Почти тоже время в 15.54 ч. в Паневежском районе, в дер. Вадактай полиция остановила Volkswagen Sharan, которым управлял нетрезвый (3,16 промилле) мужчина (1966 г.р.). Подозреваемый был задержан.

В 21.00 ч. в Йонаве, на ул. Ю.Ралиса, был задержан нетрезвый (1,33 промилле) водитель (1990 г.р.) Mercedes Benz. В бардачке автомобиля полиция обнаружила бумажный сверток, в котором как подозревают, были наркотики растительного происхождения.

В 22.45 ч. на дороге A1 (Каунас-Клайпеда) был остановлен Mercedes Benz, которым управляла нетрезвая (1,95 промилле) женщина (1980 г.р.).

В 23.22 ч., в полицию Рокишкского района поступило сообщение о ДТП в Юодупе. На месте происшествия выяснилось, что с управлением не справился нетрезвый (2,42 промилле) водитель (1997 г.р.) Audi A4. Он съехал с дороги и врезался в дерево. Подозреваемый был задержан.

Еще один нетрезвый водитель пытался бежать с места совершения ДТП. Инцидент произошел, после полуночи, в 00.58 ч. В Скуодасском районе, в Моседисе, автомобиль Volkswagen Caravelle врезался в забор и уехал с места происшествия. Выяснили, что автомобилем управлял мужчина (1971 г.р.), который был пьян - 1,97 промилле.

В 00.40 ч. в Клайпеде, на перекрестке ул. Кауно и проспекта Тайкос остановили водителя Opel Vectra. В организме женщины 1988 г.р. было 2,04 промилле. Подозреваемая задержана.

В 01.10 ч. в Клайеде, на ул. Науёё Уосто был остановлен водитель (1978 г.р.) VW Passat, в организме которого было 1,57 промилле. Мужчина был арестован.

В Литве за пьяное вождение уголовная ответственность грозит водителям, если в их организме фиксируют 1,51 и больше промилле.