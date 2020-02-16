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В Пренай в больницу за помощью обратился подросток с симптомами наркотического опьянения.
За помощью обратился подросток с симптомами наркотического опьянения
© LRT / Vytenis Radžiūnas

Полиция сообщает, что 14 февраля, в 11.30 ч. в больницу обратился несовершеннолетний (2005 г.р.). Он жаловался на наркотическое опьянение.

Подростка для дальнейшего осмотра перевезли в Каунасскую клинику.

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