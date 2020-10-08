2 октября, в 19.30 ч., в Кельмеском районе нетрезвый (0,13 промилле) мужчина 1990 г.р., закрыл сына (2011 г.р.) в погребе. Ребенка передали бабушке (1974 г.р.). 7 октября было начато расследование.

Delfi связался с представителем полиции Тельшяйского района Гретой Фраерите, которая уточнила обстоятельства происшествия. По данным полиции, в семье трое детей, в погребе был закрыт лишь один. Ребенок провел там 10-15 минут.

По предварительным данным, полицию вызвал хозяин дома, в котором живет семья. Он как раз приехал и освободил ребенка из заточения.

Выяснилось, что отец наказал мальчика за плохое поведение в школе. По данным полиции, ребенок кого-то нецензурно обозвал в школе, за что и был наказан.

Фраерите сказала Delfi, что мальчик, который был заперт в погребе, не пострадал, никаких следов насилия на его теле не обнаружено, помощь врачей не потребовалась.

По данным полиции, эта семья прежде в поле зрения специалистов не попадала, дома находилась и трезвая мачеха. Мать детей с ними не живет.