За организацию доставки кокаина из Чили в Литву мужчина получил 13 лет тюрьмы

Клайпедский окружной суд в среду осудил на 13 лет лишения свободы мужчину за организацию доставки большой партии кокаина из Чили в Литву.
© Klaipėdos aps. VPK

35–летний осужденный Г. Ч. осенью 2012 года велел своему сообщнику съездить в Чили и за вознаграждение в размере 4 тысячи евро привезти в Литву большую партию наркотического вещества, на 70% состоящего из кокаина.

Выполняя это поручение, мужчина нелегально приобрел в городе Сантьяго более двух килограммов кокаина. Он спрятал наркотик в стенках двух пустых чехлов для ноутбуков под подкладкой и в качестве своего багажа незаконно привез его в Литву, где был задержан в аэропорту Паланги.

Осужденный свою вину не признал.

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