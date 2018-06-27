За организацию доставки кокаина из Чили в Литву мужчина получил 13 лет тюрьмы

35–летний осужденный Г. Ч. осенью 2012 года велел своему сообщнику съездить в Чили и за вознаграждение в размере 4 тысячи евро привезти в Литву большую партию наркотического вещества, на 70% состоящего из кокаина.
Выполняя это поручение, мужчина нелегально приобрел в городе Сантьяго более двух килограммов кокаина. Он спрятал наркотик в стенках двух пустых чехлов для ноутбуков под подкладкой и в качестве своего багажа незаконно привез его в Литву, где был задержан в аэропорту Паланги.
Осужденный свою вину не признал.
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