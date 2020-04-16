За нарушения карантина за сутки в Литве оштрафованы 58 человек

За предыдущие сутки по этой причине были оштрафованы 50 жителей.

За нарушения, которые вызвали опасность распространения коронавируса, физические лица могут быть наказаны штрафами от 500 до 1500 евро, руководители компаний – от 1500 до 6 тыс. евро.

При первом нарушении назначается половина минимального штрафа - 250 евро.

За три дня пасхальных выходных полиция составила 231 протокол о нарушении правил карантина.