За контрабанду в Литве задержаны 4 таможенника и три водителя

Должностные лица Литвы утверждают, что выявили хитро задуманную схему, при которой менялись документы и регистрационные номера похожих машин на территории пограничного поста, а в Литву без проверок въезжали грузовики, полные контрабанды. Номера крепились на магнитах, то есть были готовы для быстрой замены.
Из задержанных водителей, въехавших с белорусской стороны, один - гражданин Беларуси, двое - граждане Польши. В одном из трех грузовиков были обнаружены контрабандные сигареты NZ Black slim и Minsk super slims.
По предварительным данным, стоимость контрабандного груза с обязательными к уплате налогами достигает 2,5 млн. евро.
Начато досудебное расследование, задержаны не только водители грузовиков, но и четыре работника КПП Райгардас. Последних подозревают в содействии доставки контрабанды и злоупотреблении служебным положением.
Досудебным расследованием руководить Каунасская окружная прокуратура. Водители задержаны на три месяца. Двое таможенников, задержанных 18 сентября, арестованы на месяц, а двоим другим суд избрал в качестве меры пресечения подписку о невыезде.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Лукашенко вступил в должность президента Беларуси (13)
Во Дворца независимости в Минске Александр Лукашенко...
Муниципальная компания решила работать 4 дня в неделю: не подорожают ли услуги для жителей (4)
В Литве есть несколько компаний, которые работают по...
Президент Литвы призывает ООН потребовать от Лукашенко мирной передачи власти (65)
Президент Литвы Гитанас Науседа призвал...
В Литве за сутки подтверждены 73 новых случая коронавируса (1)
По новейшим данным, в Литве за сутки подтверждены 73...
Профессор: вероятнее всего, от коронавируса в Литве сначала будут прививать молодых взрослых (57)
1,8 млн. доз вакцины от коронавируса , в закупке которых...