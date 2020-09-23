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Криминальная служба Таможни Литвы сообщила о раскрытии схемы контрабанды – задержаны четыре таможенники поста Райгардас на границе с Беларусью, трое водителей грузовиков и партия контрабандных сигарет почти на 2,5 млн евро.
За контрабанду в Литве задержаны 4 таможенника и три водителя
© MKT

Должностные лица Литвы утверждают, что выявили хитро задуманную схему, при которой менялись документы и регистрационные номера похожих машин на территории пограничного поста, а в Литву без проверок въезжали грузовики, полные контрабанды. Номера крепились на магнитах, то есть были готовы для быстрой замены.

Из задержанных водителей, въехавших с белорусской стороны, один - гражданин Беларуси, двое - граждане Польши. В одном из трех грузовиков были обнаружены контрабандные сигареты NZ Black slim и Minsk super slims.

По предварительным данным, стоимость контрабандного груза с обязательными к уплате налогами достигает 2,5 млн. евро.

Начато досудебное расследование, задержаны не только водители грузовиков, но и четыре работника КПП Райгардас. Последних подозревают в содействии доставки контрабанды и злоупотреблении служебным положением.

Досудебным расследованием руководить Каунасская окружная прокуратура. Водители задержаны на три месяца. Двое таможенников, задержанных 18 сентября, арестованы на месяц, а двоим другим суд избрал в качестве меры пресечения подписку о невыезде.

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