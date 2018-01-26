В 12 ч. в Вильнюсе, на ул. Шимулёнё, в детском саду-школе, одноклассник избил мальчика (2007 г.р.). Пострадавший был госпитализирован. Диагноз: сильный ушиб живота.
Около 18 ч. в больницу привезли малолетнего мальчика (2008 г.р.). Диагноз - сотрясение мозга и многочисленные ушибы. Мальчик рассказал, что в 11-13 ч. того же дня в школе на ул. Дукшту, его избил одноклассник.
Примерно в то же время в больницу обратилась несовершеннолетняя (2001 г.р.). Диагноз - сотрясение мозга и многочисленные ушибы. Девушку госпитализировали. Она рассказала, что в 11.45 ч. в Вильнюсе, на аллее И.Канто ее избили гимназистки.
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