В 12 ч. в Вильнюсе, на ул. Шимулёнё, в детском саду-школе, одноклассник избил мальчика (2007 г.р.). Пострадавший был госпитализирован. Диагноз: сильный ушиб живота.

Около 18 ч. в больницу привезли малолетнего мальчика (2008 г.р.). Диагноз - сотрясение мозга и многочисленные ушибы. Мальчик рассказал, что в 11-13 ч. того же дня в школе на ул. Дукшту, его избил одноклассник.

Примерно в то же время в больницу обратилась несовершеннолетняя (2001 г.р.). Диагноз - сотрясение мозга и многочисленные ушибы. Девушку госпитализировали. Она рассказала, что в 11.45 ч. в Вильнюсе, на аллее И.Канто ее избили гимназистки.