Ночью под обломками спасатели нашли тела пятерых погибших.

"Причиной взрыва в частном доме в Саулкрасты, унесшего жизни целой семьи, стал взрыв огромного количества пиротехники, взрывоопасных веществ и смесей, хранившихся в жилом доме. К трагедии привела полная безответственность людей", — отметил в пятницу на пресс-брифинге начальник Главного управления криминальной полиции Латвии Андрей Гришин.

Он подтвердил информацию, главная версия — самопроизвольный взрыв, однако, следствие проверяет и другие версии.

Полиция пришла к выводу, что в доме находился незаконный склад пиротехнических изделий и взрывоопасных веществ, что противоречит закону и требованиям безопасности. Экспертиза установит, в каком именно объеме в доме находились пиротехнические изделия, однако, по словам Гришина, мощность взрыва была эквивалентна 100 кг тротила.

"Это полная безответственность нести домой взрывоопасные вещества. К счастью, не пострадали и не погибли люди, живущие рядом. После взрыва обломки разлетелись на огромное расстояние", - отметил Андрей Гришин.

Глава Криминальный полиции подтвердил информацию о том, что среди погибших — три женщины, мужчина и несовершеннолетний. Также подтверждена информация о том, что среди погибших известный в Латвии специалист по пиротехнике Илмар Аболиньш. В настоящий момент идет процесс опознания тел.

В семье было три лицензированных пиротехника, семье принадлежало два предприятия по пиротехническим услугам.

Первое предприятие - "Svētku aģentūra" - имело лицензию до лета, однако весной на предприятии были констатированы нарушения — полиция обнаружила незаконный склад пиротехники. На предприятие был наложен штраф в размере 1200 евро и аннулирована лицензия.

Аболиньшу принадлежало еще одно предприятие - "Pyro Power", у которого была лицензия на розничную и оптовую торговлю пиротехникой. В ходе проверок в магазине в Риге и на складе в Тукумском крае, никаких нарушений констатировано не было.

Как уже сообщалось, в четверг вечером в частном доме в дачном кооперативе VEF-Biķernieki произошел взрыв. По информации Государственной пожарно-спасательной службы, здание частично обрушилось, начался крупный пожар, затем произошло еще несколько взрывов.

Так как был опасения по поводу того, что в доме могут находиться взрывоопасные предметы, на место происшествия прибыли сотрудники Национальных вооруженных сил и эксперты Государственной полиции.

Ночью под обломками спасатели нашли тела пятерых погибших. По информации, lsm.lv. погибла семья — родители, бабушка и двое детей. По имеющейся в распоряжении агентства LETA информации, среди погибших есть один несовершеннолетний. Также стало известно, что в результате взрыва погиб известный в Латвии специалист по пиротехнике Илмар Аболиньш.