Пожарные сообщение об этом получили в 1.29 ч.

По данным Департамента противопожарной защиты и спасения взрыв произошел в бане, которая находилась в подвале 3-этажного коттеджа.

Пожарные вынесли оттуда мужчину без сознания, который спустя несколько минут скончался.

В ходе происшествия пострадала женщина, она находится в больнице.

В 2:05 пожарные сообщили о локализации пожара.