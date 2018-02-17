Пожарные сообщение об этом получили в 1.29 ч.
По данным Департамента противопожарной защиты и спасения взрыв произошел в бане, которая находилась в подвале 3-этажного коттеджа.
Пожарные вынесли оттуда мужчину без сознания, который спустя несколько минут скончался.
В ходе происшествия пострадала женщина, она находится в больнице.
В 2:05 пожарные сообщили о локализации пожара.
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