Вильнюсская полиция информировала, что причиной взрыва в жилом деревянном доме на ул. Шилутес было неразумное поведение хозяина. Выяснилось, что мужчина открыл газовый баллон и зажег зажигалку.
© DELFI / Karolina Pansevič

25 февраля, в 14.12 ч., в Вильнюсе, на ул. Шилутес произошел взрыв, рухнула часть деревянного дома, пострадали находившиеся в доме мужчина (1983 г.р.) и женщина (1980 г.р.). Обоих пострадавших увезли в больницу.

По предварительным данным, между супругами разгорелся конфликт, во время которого мужчина открыл баллон и зажег зажигалку.

Ведется расследование.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

ЧП и криминал

Виновником трагического ДТП в Укмергском районе мог стать заснувший за рулем водитель

25 февраля в Укмергском районе произошло трагическое...

Взрыв в Вильнюсе: мужчина открыл газовый баллон и зажег зажигалку (2)

Вильнюсская полиция информировала, что причиной взрыва...

В Пакруойском районе из охотничьего ружья был ранен ребенок (1)

Полиция сообщает, что в доме опеки в Пакруойском районе...

В Вильнюсе в реке прохожие заметили утопленника (5)

В понедельник после обеда прохожие заметили в реке...

В Вильнюсе взорвался дом, пострадали люди (18)

В Вильнюсе, в Шнипишкес, недалеко от Калварийского...

TOP новостей

Экономист: за старую машину жители Литвы платят больше, чем эстонцы за новую (18)

Экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас убежден, что...

Artūras Jevdokimovas Artūras Jevdokimovas Artūras Jevdokimovas

Разоблачитель НТВ из Литвы: Мы разобрали и показали, как это сделано, что дальше? (29)

"Мы разобрали и показали, как это сделано: вот тут врут,...

Еще один кандидат в президенты набрал 5-значное количество голосов в интернете (1)

В интернете на данный момент больше всего голосов...

В Литве увеличилось количество ипотечных кредитов: жители снова покупают квартиры (28)

В прошлом году жители Литвы снова стали чаще покупать...

Последние дни февраля будут теплыми, но ветреными (1)

Во вторник днем погоду в Литве обусловит...