25 февраля, в 14.12 ч., в Вильнюсе, на ул. Шилутес произошел взрыв, рухнула часть деревянного дома, пострадали находившиеся в доме мужчина (1983 г.р.) и женщина (1980 г.р.). Обоих пострадавших увезли в больницу.

По предварительным данным, между супругами разгорелся конфликт, во время которого мужчина открыл баллон и зажег зажигалку.

Ведется расследование.