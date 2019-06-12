Взрыв в Старом городе Вильнюса поднял на ноги полицию

На место происшествия сразу же выехали 5 полицейских патрульных экипажей, медики скорой помощи, пожарные.

Выяснилось, что в помещениях общего пользования бывший в чемодане запасной источник питания телефона (внешняя батарея) взорвалась, загорелись бывшие в чемодане вещи. Прогорел бок чемодана, загорелся и стоявший рядом мешок с мусором. По сведениям полиции, никто не пострадал.

Полагают, что внешняя батарея телефона могла взорваться из-за жары.