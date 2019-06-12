Взрыв в Старом городе Вильнюса поднял на ноги полицию

В среду, в 14:17 Вильнюсская полиция получила сообщение, что в доме на ул. Соду "на втором этаже что-то взорвалось, горит мешок".
© DELFI / Ainis Gurevičius

На место происшествия сразу же выехали 5 полицейских патрульных экипажей, медики скорой помощи, пожарные.

Выяснилось, что в помещениях общего пользования бывший в чемодане запасной источник питания телефона (внешняя батарея) взорвалась, загорелись бывшие в чемодане вещи. Прогорел бок чемодана, загорелся и стоявший рядом мешок с мусором. По сведениям полиции, никто не пострадал.

Полагают, что внешняя батарея телефона могла взорваться из-за жары.

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