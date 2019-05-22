21 мая, в 15.25 ч., в Купишкисе, на ул. Крантинес, во время работ по реновации дома была повреждена газовая труба, произошел взрыв.

Во время происшествия пострадали 4 человека: мужчина (1955 г.р.) ожоги на обеих руках, мужчина (1996 г.р.) ожоги на лице и на обеих руках, мужчина (1968 г.р.) ожоги на обеих руках и мужчина (1968 г.р.) ожоги на лице, обеих руках и на спине.

Всем пострадавшим назначили амбулаторное лечение.

Ведется расследование.