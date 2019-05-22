21 мая, в 15.25 ч., в Купишкисе, на ул. Крантинес, во время работ по реновации дома была повреждена газовая труба, произошел взрыв.
Во время происшествия пострадали 4 человека: мужчина (1955 г.р.) ожоги на обеих руках, мужчина (1996 г.р.) ожоги на лице и на обеих руках, мужчина (1968 г.р.) ожоги на обеих руках и мужчина (1968 г.р.) ожоги на лице, обеих руках и на спине.
Всем пострадавшим назначили амбулаторное лечение.
Ведется расследование.
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