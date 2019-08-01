Взорван автомобиль одного из руководителей сети Maximа, преступление поражает наглостью и глупостью

В Вильнюсе уже на протяжении многих лет не совершали такие преступления. Начальник отдела расследования организованных преступлений Марек Гульбинович сказал DELFI, что таких случаев не было уже давно. Когда в городе бесчинствовали банды ("Вильнюсская бригада" и т.д.) такое случалось часто – так запугивали или убивали людей. Однако потом такие преступления уже не совершались.
Машины сейчас чаще поджигают, а не взрывают. Взрыв машины - это уничтожение чужого имущества опасным для общества способом. За такое преступление грозит лишение свободы на срок до 5 лет.
В ходе расследования выяснилось, что у главы одного из отделений Maxima grupė есть проблемы со строительной компанией, которая строила его дом. Строители плохо накрыли крышу, поэтому здание серьезно пострадало, а хозяин потребовал возместить нанесенный ущерб – около 10 000 евро.
Однако хозяин компании, который ранее был судим за избиение человека, не согласился возмещать ущерб. Он даже стал угрожать клиенту.
Потом он нашел людей с криминальным прошлым и попросил их взорвать его автомобиль.
Полиция, на вопрос DELFI, какой смысл уничтожать не личное имущество, а имущество работодателя, ответила, что, возможно, не знали, что автомобиль принадлежит Maxima grupė.
Полиция быстро выяснила, что мужчине, который ездил на этом автомобиле, угрожали. Были выявлены и контакты главы строительной компании с вильнюсскими бандитами.
Расследование еще не завершено, поэтому подробности преступления полиция не раскрывает. Нет информации, за деньги ли была взорвана машина, или это была услуга за услугу или оплата долга.
Все трое подозреваемых – организатор и двое исполнителей – молодые люди 25-35 лет.
Полиция еще выясняет, кто сделал взрывчатку (использовались значительно усовершенствованные магазинные петарды).
Злоумышленники ночью выбили стекло в VW Passat, бросили туда взрывчатку и убежали. Взрыв был очень мощным – автомобиль ремонту не подлежит.
Взорван автомобиль одного из руководителей сети Maximа, преступление поражает наглостью и глупостью (6)
Полиция Вильнюсского округа выяснила, кто и почему 16...
ВИДЕО: В Риге литовец забрался на памятник Свободы, а затем убегал от полиции (10)
Полиция Рижского самоуправления задержала литовца,...
Ирландия: гражданка Латвии получила срок за непредумышленное убийство своего друга из Литвы (6)
Центральный уголовный суд Ирландии вынес приговор...
В ДТП пострадала малолетняя дочь депутата литовского парламента (6)
В семье депутата Робертаса Шаркницкаса, которого...
ФОТО: в Каунасе столкнулись два автомобиля и мотоцикл, мотоциклист погиб (5)
Во вторник в Каунасе столкнулись два автомобиля и...
TOP новостей
С 1 августа должники в Литве могут вздохнуть свободнее: меняются расценки приставов (6)
1 августа в Литве вступает в силу приказ министра...
Жители Биржай ополчились против детей: мы за детей, но не на нашей улице (5)
После того как выяснилось, что в Биржай, на ул....
В доме у Зуокаса найдены не только работы Мекаса: художник Варкалис узнал свои картины (8)
В среду Вильнюсской мэрии были переданы ящики, как...
Глава МВД: власти Вильнюса напрасно сеют среди жителей панику по поводу БелАЭС (5)
Министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас...
Фонд Мекаса обратился в полицию в связи с обнаруженными в доме Зуокасов вещами (1)
Руководитель Фонда искусства им. Йонаса Мекаса...