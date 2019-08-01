Взорван автомобиль одного из руководителей сети Maximа, преступление поражает наглостью и глупостью

В Вильнюсе уже на протяжении многих лет не совершали такие преступления. Начальник отдела расследования организованных преступлений Марек Гульбинович сказал DELFI, что таких случаев не было уже давно. Когда в городе бесчинствовали банды ("Вильнюсская бригада" и т.д.) такое случалось часто – так запугивали или убивали людей. Однако потом такие преступления уже не совершались.

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Машины сейчас чаще поджигают, а не взрывают. Взрыв машины - это уничтожение чужого имущества опасным для общества способом. За такое преступление грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

В ходе расследования выяснилось, что у главы одного из отделений Maxima grupė есть проблемы со строительной компанией, которая строила его дом. Строители плохо накрыли крышу, поэтому здание серьезно пострадало, а хозяин потребовал возместить нанесенный ущерб – около 10 000 евро.

Однако хозяин компании, который ранее был судим за избиение человека, не согласился возмещать ущерб. Он даже стал угрожать клиенту.

Потом он нашел людей с криминальным прошлым и попросил их взорвать его автомобиль.

Полиция, на вопрос DELFI, какой смысл уничтожать не личное имущество, а имущество работодателя, ответила, что, возможно, не знали, что автомобиль принадлежит Maxima grupė.

Полиция быстро выяснила, что мужчине, который ездил на этом автомобиле, угрожали. Были выявлены и контакты главы строительной компании с вильнюсскими бандитами.

Расследование еще не завершено, поэтому подробности преступления полиция не раскрывает. Нет информации, за деньги ли была взорвана машина, или это была услуга за услугу или оплата долга.

Все трое подозреваемых – организатор и двое исполнителей – молодые люди 25-35 лет.

Полиция еще выясняет, кто сделал взрывчатку (использовались значительно усовершенствованные магазинные петарды).

Злоумышленники ночью выбили стекло в VW Passat, бросили туда взрывчатку и убежали. Взрыв был очень мощным – автомобиль ремонту не подлежит.